27.10.2017 08:22

Как заявила президент Союза русских байеров Елена Бугранова, оnline-торговля набирает обороты, вытесняя привычные всем нам магазины. И чтобы выжить, российские оффлайн-магазины должны перейти на новый формат работы.

По словам Елены Бургановой, этот формат, в частности, заключается в создании новых концепций работы с покупателем, к примеру, в распространенном на Западе формате B8ta, который существенно отличается от бизнес-модели традиционных магазинов.

«Суть такого формата состоит в том, чтобы покупатель мог лично протестировать товар вместе с продавцом, рассмотреть его со всех сторон в более комфортных для себя условиях. Несмотря на массовое увлечение онлайн-покупками, такие магазины завоевывают популярность за счет повышения уровня комфорта для покупателей», - отметила Елена Бурганова.

По словам эксперта, в сегодняшней торговле наступил переломный момент. Обилие интернет-магазинов с более низкими ценами оттягивает все больший процент потенциальных клиентов у стационарных торговых точек. Это касается в первую очередь одежды, детских товаров, обуви, техники, гаджетов, игрушек, домашнего текстиля. «Но это не значит, что оффлайн-магазины скоро перестанут существовать, у них есть все шансы отыграть позиции, если изменить формат продаж и найти новый подход к покупателям», - считает Бугранова.