29.10.2017 21:31

В Тульской области сотрудникам текстильного производства не заплатили зарплату за август и сентябрь, сообщает пресс-служба Узловской межрайонной прокураторы.





По данным Узловской межрайонной прокуратуры на 3 октября компания «Мужские сорочки» задолжала зарплаты за август 19 сотрудникам и за сентябрь 132 сотрудникам. По результатам проверки компании прокуратура вынесла представление в адрес генерального директора об устранении нарушений трудового законодательства. Также было установлено, что генеральный директор «Мужских сорочек» ранее уже привлекался за подобные нарушения к административной ответственности, поэтому, не смотря на погашенную в итоге задолженность, Узловская межрайонная прокуратура возбудила административное дело и передала материалы далее для рассмотрения в мировой суд.