31.10.2017 23:07

Музейно-выставочный центр Серпухова покажет уникальные экспонаты промышленного текстиля в рамках выставки «Агитискусство. 1920-1960 гг.», сообщает пресс-служба выставочного центра.





В пятницу, 3 ноября, в Музейно-выставочном центре города Серпухова откроется выставка «Агитискусство. 1920-1960 гг.», посвященная столетию Октябрьской революции. Существенную часть экспозиции составит промышленный текстиль с агитационными рисунками и сложными тематическими картинами периода 1920-33 гг. Многие из выставленных тканей впервые будут представлены широкой публике, так как они являются собственностью и наследием Серпуховского текстильного комбината.









На открытии выставки пройдет лекция Людмилы Машанской о советской моде 20-30 гг. Людмила - специалист по истории моды, искусствовед, старший научный сотрудник отдела искусства фотографии ГМИИ им. А.С. Пушкина. Также в рамках мероприятия будет выставлена реконструкция некоторых тканей 1931-33гг. из собрания МВЦ и авторские работы петербургской Набоечной мастерской Катерины Кондратьевой, созданные с применением этих тканей.





Фотография предоставлена пресс-службой выставочного центра.