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В Серпухове будет выставлен агитационный текстиль начала прошлого века

31.10.2017  23:07

Музейно-выставочный центр Серпухова покажет уникальные экспонаты промышленного текстиля в рамках выставки «Агитискусство. 1920-1960 гг.», сообщает пресс-служба выставочного центра.

В пятницу, 3 ноября, в Музейно-выставочном центре города Серпухова откроется выставка «Агитискусство. 1920-1960 гг.», посвященная столетию Октябрьской революции. Существенную часть экспозиции составит промышленный текстиль с агитационными рисунками и сложными тематическими картинами периода 1920-33 гг. Многие из выставленных тканей впервые будут представлены широкой публике, так как они являются собственностью и наследием Серпуховского текстильного комбината. 


На открытии выставки пройдет лекция Людмилы Машанской о советской моде 20-30 гг. Людмила - специалист по истории моды, искусствовед, старший научный сотрудник отдела искусства фотографии ГМИИ им. А.С. Пушкина. Также в рамках мероприятия будет выставлена реконструкция некоторых тканей 1931-33гг. из собрания МВЦ и авторские работы петербургской Набоечной мастерской Катерины Кондратьевой, созданные с применением этих тканей. 

Фотография предоставлена пресс-службой выставочного центра.
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