02.11.2017 00:07

В северной столице в Центре дизайна Artplay SPb 1 ноября был дан старт четырехдневного масштабного мероприятия — Международного форума моды (МФМ), сообщает корреспондент ИА «РИА Мода» Полина Андреева.

Торжественное открытие МФМ провели: статс-секретарь Минпромторга РФ, заместитель министра Виктор Евтухов, председатель Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга Эльгиз Качаев, президент международного форума моды Виктор Игнатьев, проректор Санкт-Петербургского политехнического университета Боровков Алексей, креативный директор Международного форума моды Людмила Патрушева, fashion-директор Faberlic Андрей Бурматиков.

Виктор Евтухов поприветствовал гостей и участников, призвал их к обсуждению перспектив развития модной индустрии и легкой промышленности в России. Он сфокусировал внимание собравшихся на таком инновационном современном тренде как «Индустрия 4.0», интересном «как с точки зрения бизнес-развития самих предприятий, так и с точки зрения развития информационных платформ».

Андрей Бурматиков заявил: «Мы не случайно в Петербурге — это место силы!». Он анонсировал мероприятие, сообщив о «насыщенной необыкновенными событиями программой! Ежедневно предстоят мастер-классы, показы мод, круглые столы и дискуссии — все, что направленно на обсуждение, создание, диалог об инфраструктуре моды. То, что может стать центром в этом месте (Artplay — прим. ред.). Это будет постоянно действующая площадка для создания новой инфраструктуры индустрии будущего! И Питер, несомненно, в этом может и будет играть огромную роль!». Андрей Бурматиков отметил: «..то, что придумывается петербургскими дизайнерами — продается везде. Петербург — место, в котором будет развиваться индустрия моды будущего в нашей стране!».

Эльгиз Качаев поблагодарил и поприветствовал участников и гостей МФМ от лица правительства Санкт-Петербурга и губернатора Георгия Полтавченко. Высказал слова благодарности Минпромторгу за поддержку мероприятия. Он подчеркнул, что Петербург всегда был культурным и научным центром индустрии моды и легкой промышленности. Отметил, что развитие данного направления является одним из приоритетных проектов правительства города. Призвал «создавать шедевры и удивлять мир, так как индустрия моды — это неотделимая часть культуры и искусства».

Виктор Игнатьев, рассказал гостям, что на последнем Петербургском международном экономическом форуме были подписаны соглашения о всесторонней поддержке питерских модельеров и дизайнеров и развитии Петербурга, как столицы моды не только в России, но и на международных рынках.

Людмила Патрушева отметила, что «на форуме будут ставиться и обсуждаться важнейшие проблемы, с которыми сталкивается индустрия моды и легкой промышленности. Будут предлагаться конкретные решения». Она раскрыла разнообразие площадок МФМ: «Fashion-инкубатор «Артель» — центральное креативное бюро моды, выставочные площадки, ателье, цифровая фабрика и многое другое». По словам Людмилы Патрушевой, цель мероприятия — это «объединение дизайнера, производства и ритейла».

Форум организован под патронажем Министерства промышленности и торговли РФ и правительства Санкт-Петербурга. Масштабное инновационное мероприятие собрало участников отрасли и индустрии моды: производственников, дизайнеров, экспертов и популярных спикеров в рамках насыщенной программы.