06.11.2017 20:31

3 ноября в ходе расширенной интенсивной образовательной программы в Центре дизайна Artplay SPb прошла панельная дискуссия «Роль образования в появлении новых мировых имен в области моды», сообщает корреспондент информационного агентства «РИА Мода» Полина Андреева.

Модератором дискуссии выступила Виктория Семенова, вице-президент Союза дизайнеров России, доктор технических наук, профессор, член Союза художников России.

Приглашенные спикеры:

В.С. Белгородский , ректор Российского государственного университета имени А. Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), доктор социологических наук, кандидат технических наук, профессор;

, ректор Российского государственного университета имени А. Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), доктор социологических наук, кандидат технических наук, профессор; А.Н. Кислицина , исполняющая обязанности ректора Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица, кандидат исторических наук, доцент;

, исполняющая обязанности ректора Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица, кандидат исторических наук, доцент; Елена Борщ , главный дизайнер, Gypsy Clothing Ltd. (London, UK);

, главный дизайнер, Gypsy Clothing Ltd. (London, UK); Алиса Неоронова , дизайнер, основатель бренда Neoronova: Design & Fashion;

, дизайнер, основатель бренда Neoronova: Design & Fashion; Мария Путилина, дизайнер (официальное представительство Французского дома в Москве).

Во время дискуссии обсуждались такие вопросы:

- Какие возможности дают вузы начинающим дизайнерам для выхода на новую аудиторию, которая по достоинству оценит их идеи и коллекции? - Вчерашние выпускники — сегодня лидеры мировой индустрии моды? - Успешные кейсы выпускников и востребованные на мировой арене молодые специалисты.

Панельная дискуссии открылась выявлением достоинств и недостатков российского и зарубежного образования, по мнению успешных выпускников российских вузов, которые работают в международных компаниях или тесно связанны с западными брендами. Выпускники рассказали свои истории на пути к успеху в профессии дизайнера, подчеркнув плюсы и минусы российского и западного образования.

Елена Борщ, закончившая Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна (дизайн костюма), после чего продолжившая свое обучение в Kingston University, Лондон (курс дизайна и проектирования одежды): «В российском вузе я получила сильную техническую и художественную базу, но не хватало креативности. В Лондонском университете обучение максимально направленно на поиск своего собственного стиля, и проектирования своего видения коллекции. Система западного образования уделяет большое внимание самму процессу поиска вдохновения, идеи и воплощение ее в реальный продукт.

«В российских вузах дипломный проект - это достаточно закрытое мероприятие, показ в стенах университета, который просматривают и оценивают представители университета, в то время как в Великобритании это настоящее фешн - шоу, которое проходит одновременно с Лондонской неделей моды. Это большое событие, на которое приглашены значимые люди из мира моды, байеры и блогеры. У студентов есть возможность показать себя и сразу наладить контакт, в сфере модной индустрии» - делится своими наблюдениями Елена Борщ.

Дискуссию продолжила Алиса Неоронова, выспукница Российского государственного университета имени А. Н. Косыгина, которая продолжила свое образование в Central Saint Martins — Лондонском Университете Искусств. «Наше образование - это предметника, структурированность и прямой контакт с преподавателем, тогда как в Англии, это больше самостоятельное обучение, поиск себя, как индивидуальности, - раскрывает вопрос Алиса Неоронова, - «Российские преподаватели чрезмерно опекают своих студентов, пытаясь предотвратить возможные будущие ошибки». Из плюсов европейского образования, Алиса Неоронова отметила, создание «правильного» портфолио, которое помогает систематизировать и выявить главное.

Мария Путилина, успешный выпускник Российского государственного университета дизайна и технологий, работающая на территории РФ в крупной европейской компании, подчеркнула, что учеба дала ей очень сильную школу живописи, рисунка и общей истории и теории искусств, что выгодно выделяло ее на фоне европейских коллег и помогало на старте к успешной карьере.

Дискуссию продолжила Анна Николаевна Кислицина, которая вернула слушателей к истокам образования Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица, напомнив о времени прорыва и развития нашей страны в текстильной и легкой промышленности. Академия готовит бакалавров, специалистов, магистров, имеется возможность получения образования в аспирантуре, выпускники работают в ведущих фирмах масс-маркета. Образование отличается фундаментальной академической подготовкой выпускников. «Русский дизайн – это новый бренд, который сейчас востребован на мировом рынке» - подчеркивает Анна Кислицина.

Валерий Савельевич Белгородский согласился, что российское образование – это консервативное образование. «Где-то это хорошо, например, в фундаментальных науках, а где-то, в прикладных, это плохо» – продолжил дискуссию Валерий Савельевич. «Потому, что создание чего-то нового происходит на стыке специальности и наук. В современном образовании, помимо профессиональной подготовки, на сегодняшний день, работодатель ждет от выпускников дополнительных компетенций: умение работать в команде, способность брать на себя ответственность за решение определенных поставленных задач, разнообразные инновационные методы и подходы. И главной идеологией, современного образование стали: поддержка разнообразия, понимание того, что нужно делать в будущем. Задача сегодняшнего образования научить студента создавать будущее!» - заявляет Валерий Савельевич Белгородский.

Итоги подвела Виктория Семенова, отметив, что у российских вузов, как и у западных, есть схожие проблемы, это проблемы внутреннего взаимодействия и коммуникаций между кафедрами дизайна, которые, работая совместно, могли бы создавать общие коллекции, обмениваясь компетенциями.

«Исходя из того что в мире все подвержено глобализации и стиранию границ, будущее дизайна за двумя важными вещами: сохранение национально-культурной идентичности, и, создание и работа с новыми материалами», - заключила Виктория Семенова.

Напомним, что Международный форум моды в Санкт-Петербурге впервые прошел в Центре дизайна Artplay SPb. Форум состоялся под патронатом Министерства промышленности и торговли РФ и Правительства Санкт- Петербурга. Масштабное инновационное мероприятие собрало лидеров индустрии моды, производственников, дизайнеров, популярных спикеров и звезд в рамках насыщенной программы.