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«Абинская швейная фабрика» названа лучшей организацией в сфере охраны труда
18.04.2017 23:29
Среди организаций с численностью работников до 100 человек лучшей в области охраны труда признана «Абинская швейная фабрика», пишет издание «Охрана труда в России».
Награждение победителей конкурсов «Успех и безопасность – 2016» и «Здоровье и безопасность – 2016» состоялось в рамках III всероссийской недели охраны труда в Сочи. Конкурсы проводятся третий год подряд.
Лучшей организацией в области охраны труда среди компаний с численностью работников до 100 человек стала «Абинская швейная фабрика».
«Абинская швейная фабрика» основана в 1960 году. Компания занимается производством одеял, подушек, матрасов, постельного белья, пледов и покрывал.
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