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Abumba.ru откроет в Санкт- Петербурге розничные магазины детских товаров

28.12.2016  10:47

В начале следующего года в Санкт-Петербурге откроются оффлайн магазины интернет ритейлера Abumba.ru, пишет «Деловой Петербург».

Интернет-магазин Abumba.ru компании «Бэйби Опт Груп» выходит в оффлайн. Первые торговые точки ритейлера начнут работу в Санкт-Петербурге в январе. Они разместятся в ТЦ «Электра» и ТК «Сенная».

По словам генерального директора компании Андрея Корнышева, по результатам работы новых магазинов будет принято решение о дальнейшем развитии сети. Возможно Abumba появятся и в Москве.

Ассортимент магазинов ритейлера включает детскую одежду, обувь, игрушки и аксессуары.

«Бэйби Опт Груп» начала работу в 2007 году. Компания реализует детские товары из Европы, США, Канады и Китая. С 2012 года у «Бэйби Опт Груп» работает интернет-магазин Abumba.ru.
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