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Александр Хилькевич даст рекомендации по созданию коллекций и дизайн-проектов
17.10.2017 23:17
Аналитик моды, соучредитель Национальной академии индустрии моды Александр Хилькевич 21 октября проведет спецкурс в Москве на тему «Подготовка дизайнера: принципы и навыки при создании фэшн-коллекции и критерии ее оценки», говорится в сообщении «Модной приемной Александра Хилькевича».
Среди слушателей спецкурса – дизайнеры и директора фирм, профессорско-преподавательский состав и студенты ведущих столичных и региональных вузов, стран СНГ, специалисты международных школ моды.
В ходе спецкурса будут даны конкретные рекомендации, что нужно делать, чтобы добиться высоких результатов при создании коллекций и дизайн-проектов.
Будут затронуты вопросы:
1. Правила создания и основополагающие элементы коллекции.
2. Структура, параметры и ограничения коллекции, о которых нужно знать.
3. Практические приемы, стимулирующие дизайнерский потенциал и повышающие жизнеспособность коллекции.
4. Анализ типичных ошибок при создании коллекции.
5. Постпродакшн и продвижение коллекции.
6. Рекомендации по участию в конкурсах и неделях моды.
7. Рекомендации по вузам и школам моды, где полезно пройти обучение.
Фотография Дмитрия Бабушкина, предоставлена «Модной приемной Александра Хилькевича».
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