21.12.2016 23:35

В Белоруссии в Орше стартовала ярмарка «Калядная скарбница». Свои товары на ней представили такие предприятия легкой промышленности как «Алеся», «Лента» и «Ивента», пишет «Белта».

Ежегодная выставка-ярмарка «Калядная скарбница» начала работу сегодня, 21 декабря, в Орше. Мероприятие носит универсальный характер и организовано Витебским отделением Белорусской торгово-промышленной палаты.

«Ежегодная предпраздничная выставка проходит в пятый раз и продлится по 24 декабря. В эти дни (с 10.00 до 19.00, а 24 декабря — до 14.00) посетители смогут выбрать из широкого ассортимента продукции предприятий и индивидуальных предпринимателей товары для дома, одежду, обувь, продукты питания, косметику, галантерею, текстильные изделия и многое другое по ценам производителя», — рассказал руководитель Оршанского филиала БТПП Игорь Косовский.

В числе предприятий легкой промышленности, участвующих в ярмарке, «Алеся» (трикотаж), «Лента» (текстиль, шторы), «Ивента» (одеяла, пледы).

Открытие ярмарки «Калядная скарбница» сопровождалось модным дефиле в льняных нарядах.