Новости
НачалоНовости«Алеся», «Лента» и «Ивента» стали участниками ярмарки в Орше
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
Предзаказ коллекций спортивной, повседневной и мужской одежды, обуви и аксессуаров сезона осень-зима 2017/18 Рейтинг@Mail.ru

«Алеся», «Лента» и «Ивента» стали участниками ярмарки в Орше

21.12.2016  23:35

В Белоруссии в Орше стартовала ярмарка «Калядная скарбница». Свои товары на ней представили такие предприятия легкой промышленности как «Алеся», «Лента» и «Ивента», пишет «Белта».

Ежегодная выставка-ярмарка «Калядная скарбница» начала работу сегодня, 21 декабря, в Орше. Мероприятие носит универсальный характер и организовано Витебским отделением Белорусской торгово-промышленной палаты.

«Ежегодная предпраздничная выставка проходит в пятый раз и продлится по 24 декабря. В эти дни (с 10.00 до 19.00, а 24 декабря — до 14.00) посетители смогут выбрать из широкого ассортимента продукции предприятий и индивидуальных предпринимателей товары для дома, одежду, обувь, продукты питания, косметику, галантерею, текстильные изделия и многое другое по ценам производителя», — рассказал руководитель Оршанского филиала БТПП Игорь Косовский.

В числе предприятий легкой промышленности, участвующих в ярмарке, «Алеся» (трикотаж), «Лента» (текстиль, шторы), «Ивента» (одеяла, пледы).

Открытие ярмарки «Калядная скарбница» сопровождалось модным дефиле в льняных нарядах.

Просмотров: 106
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1213 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2016 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте