19.07.2017 01:37

Детские товары с быстрой доставкой из России помогут AliExpress увеличить популярность в городах-миллионниках, пишет «КоммерсантЪ».

С 15 июля на «AliExpress Молле» доступен раздел детских товаров с быстрой доставкой из России. В нем представлены международные бренды Hasbro, Lego, Pampers и российские поставщики Happy Baby и Lucky Child. Китайская площадка AliExpress рассчитывает с помощью этого сервиса повысить свою популярность в городах-миллионниках.

«В городах-миллионниках уровень узнаваемости нашего бренда ниже, чем в регионах. Покупатели привыкли к тому, что наш ассортимент — это товары китайских производителей. Присутствие на площадке мировых брендов и привычных для интернет-покупок сервисов, таких как быстрая доставка и кредит, может помочь в переломе этого тренда»,— рассказал директор по развитию бизнеса AliExpress в России и странах СНГ Марк Завадский.

В разделе с детскими товарами будут представлены игрушки, автокресла, коляски и одежда - всего около 500 товарных наименований. Но до конца года компания планирует увеличить товарный ассортимент в три раза.

AliExpress — интернет-площадка розничной торговли, предназначенная для покупателей по всему миру, большинство из которых проживают в России, Бразилии и США. Платформа, запущенная в апреле 2010 года, позволяет покупателям из любой части света купить товары напрямую от оптовых продавцов и производителей в Китае, а также получить доступ к широкому ассортименту товаров по оптовым ценам. AliExpress входит в Alibaba Group.