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«Альпари»: Цены на хлопок к середине декабря застряли в середине среднесрочного торгового канала

16.12.2016  07:13

Цены на хлопок к середине декабря стоят в середине среднесрочного торгового канала, отметила в интервью «РИА Мода» старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова. В этом месяце спрос на мартовский фьючерсный контракт на хлопок выглядит очень сдержанным из-за приостановки торгов в формате аукционов ввиду праздников в ряде стран-производителей.

Стоимость хлопка пакистанского производства почти не меняется последние две недели на фоне кризиса в текстильной промышленности и спада мощностей в прядильном секторе. Ко всему прочему, вялый рынок производства хлопчатобумажного сырья не способствует усилению спроса на хлопок. В то же время, крупные мировые текстильные производители уже закупили достаточно сырья для реализации текущих нужд, чтобы цены оставались сдержанными в конце года.

Получается, указывает аналитик, что основные движения и покупки на хлопковом рынке до завершения декабря уже состоялись. Техническая картина торгов хлопком показывает, что у сырья есть потенциал движения вверх примерно на 2–5% на среднесрочную перспективу. Дальше все будет зависеть от реального спроса на текстильную продукцию среди потребителей.

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