24.07.2017 07:17

Как заявил глава Союзлегпрома Андрей Разбродин, выступая в ТПП РФ на заседании совета палаты по таможенной политике, более 60% общего объема поступающей в РФ реэкспортной продукции - демпинговой и, зачастую, контрафактной, не отвечающей стандартам качества и требованиям потребительской безопасности, - поступает через «прозрачные» границы других стран ЕАЭС.

В рамках совещания обсуждались проблемные аспекты нового Таможенного кодекса ЕАЭС, вступающего в силу с 1 января 2018 года, и процесс подготовки предусмотренных им решений Евразийской экономической комиссией. Речь также шла о ходе разработки нового Федерального закона «О таможенном регулировании в РФ».

На сегодняшний день, отмечают эксперты, соответствующие нормативные акты, ввиду сохраняющихся разногласий по ряду вопросов между странами ЕАЭС, могут не успеть вступить в силу одновременно с Таможенным кодексом. Имеются также проблемные вопросы, нечётко прописанные формулировки в готовящемся законопроекте «О таможенном регулировании в РФ».

По мнению главы Союзлегпрома, первопричиной этих несостыковок является то, что «очень многие правительственные или межправительственные документы по внутри- и внешнеэкономической политике, в том числе в рамках ЕАЭС, сегодня готовятся, как правило, без учета позиции деловых кругов, отраслевых сообществ, предприятий. Их обобщённые предложения, в основном, в «символической» мере учитываются в окончательной редакции этих документов. Поэтому они, в большинстве своем, имеют формат, своего рода, экс-советских правительственных постановлений.

А точнее - неких предписаний, притом слабо учитывающих специфику отраслей и, следовательно, специфику отраслевых проблем.

Также в Союзе сохраняются разные позиции по ряду взаимосвязанных вопросов тарифного регулирования. А это может не только замедлить интеграционные процессы в регионе, но и позволить ряду других стран или их компаний активнее пользоваться «лазейками», на внешней и внутренних границах ЕАЭС, для незаконного проникновения своей продукции на рынок Союза. Что, в свою очередь, может затормозить реализацию многих совместных отраслевых и межотраслевых программ в ЕАЭС. Словом, здесь неизбежна цепочка негативных, причем взаимосвязанных последствий».

Андрей Разбродин поясняет, в этой связи: «Поскольку, во-первых, существенно упрощён таможенный и фитосанитарный контроль на внутренних границах ЕАЭС. И во-вторых - из-за сохранения между странами союза разночтений по квалификации демпинга и реэкспорта, по уровню антидемпинговых пошлин, других защитных мер».