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Выставка-ярмарка Белтекслегпром пройдет 29-31 марта 2017 года в Минске Рейтинг@Mail.ru

Бобруйская фабрика «Славянка» награждена дипломом Текстильлегпром

01.03.2017  23:59

В рамках выставки-ярмарки «Текстильлегпром» дипломом отмечен белорусский производитель из Бобруйска - фабрика «Славянка», сообщает пресс-служба компании.

Фабрика «Славянка» из Бобруйска приняла участие в 48-ой федеральной оптовой ярмарке «Текстильлегпром» в Москве. В результате компания была награждена дипломом за активное деловое сотрудничество с партнерами в продвижении товаров легкой промышленности.



Предприятие создано в 1930 году, как швейная фабрика имени Ф.Э. Дзержинского. В 1990 году было осуществлено техническое перевооружение производства оборудованием японской фирмы Juki. В 1992 году фабрика переименована в производственно-коммерческую фирму «Славянка» с коллективной формой правления. Предприятие выпускает верхнюю и спортивную одежду, а также школьную форму.

Фотография с сайта компании. 

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