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Бренд Ballin представил осенне-зимнюю линию обуви на каждый день
25.10.2017 09:20
В новую линейку Ballin вошли ботинки и кроссовки, дополненные мехом в тон и металлическими украшениями в форме слитков, сообщается в пресс-релизе компании.
Цветовая палитра коллекции включает актуальные в этом сезоне стальной и пудровый цвета.
Обувная мануфактура Ballin была основана в 1945 году братьями Гвидо и Джузеппе Баллинами. Штаб-квартира марки расположена в Фиессо Д'Артико в Брентской ривьере. Сегодня бренд представлен в 35 странах мира.
Фотографии предоставлены компанией.
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