В новую линейку Ballin вошли ботинки и кроссовки, дополненные мехом в тон и металлическими украшениями в форме слитков, сообщается в пресс-релизе компании.

Цветовая палитра коллекции включает актуальные в этом сезоне стальной и пудровый цвета.

Обувная мануфактура Ballin была основана в 1945 году братьями Гвидо и Джузеппе Баллинами. Штаб-квартира марки расположена в Фиессо Д'Артико в Брентской ривьере. Сегодня бренд представлен в 35 странах мира.

Фотографии предоставлены компанией.