Салон женской одежды Bezko расположился на втором этаже торгово-развлекательного центра «Аура», сообщается в пресс-релизе компании.

Активно развивающийся бренд Bezko, созданный в 2008 году, представляет в своем салоне модели направлений smart casual и glamour. Коллекции одежды постоянно обновляются без перерывов на межсезонье.

Торгово-развлекательный центр «Аура» — четырехэтажный комплекс для шоппинга, досуга и отдыха всей семьей. Открыт в 2011 году. Занимает первое место в рейтинге «Топ крупнейших ТЦ/ТРЦ Новосибирска» по версии издания «Деловой квартал». На 150 тыс. кв. м находятся 160 магазинов, 19 ресторанов и кафе, три детских площадки, кинотеатр и парк развлечений. Якорные арендаторы — продуктовый гипермаркет «О’кей», гипермаркет бытовой техники и электроники Media Markеt, многозальный кинотеатр «Формула кино» и развлекательный центр «Космик».

Фотография предоставлена компанией.