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Бренд Biryukov опубликовал лукбук коллекции сезона осень-зима 2017/2018

14.02.2017  08:53

При создании новой коллекции Олег Бирюков вдохновлялся картинами из гвоздей Гюнтера Юккера и сумрачными пейзажами Пита Мондриана, сообщается в пресс-релизе компании.

Фактуры, цветовые решения, лаконичные формы и объемы отсылают к работам этих художников.

Олег Бирюков: «Выставка Юккера – одна из первых выставок современного искусства, которую я посетил еще в студенческие годы. Она оставила очень яркие впечатления, которые сильны до сих пор. А Мондриан, которого мы знаем по геометрическим композициям, в раннем творчестве писал пейзажи, которые мне близки своим настроением и цветовой гаммой».

Использование необычных фактур и новых материалов добавило коллекции современного звучания.

Студия дизайна одежды Biryukov существует с 1995 года, выпускает дизайнерскую одежду. Дизайнер бренда - Олег Бирюков. После победы на национальном конкурсе «Платье года» в 1998 году за Бирюковым прочно закрепилась репутация дизайнера-минималиста. Сезонные коллекции моделей одежды разрабатываются и представляются на профессиональных показах дважды в год.

Фотографии предоставлены компанией.

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