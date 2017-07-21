Бренд Deichmann открыл второй магазин в Краснодаре

Новый магазин немецкого обувного бренда Deichmann расположился в краснодарском Мегацентре «Красная площадь», сообщается в пресс-релизе компании.

Магазин Deichmann в Мегацентре «Красная площадь» стал вторым в Краснодарском крае и 20-ым по счету в России для европейского бренда. В магазине будут представлены коллекции обуви и аксессуаров для всей семьи, как от собственных брендов Deichmann, так и от гигантов индустрии - Nike, Adidas, Puma и других.

Сегодня сеть Deichmann – это 3800 магазинов в 24 странах мира. В Москве магазины сети расположены в ТЦ «Авиапарк», «Мега Белая Дача», «РИО» Севастопольский, «Гудзон», «Золотой Вавилон», «Весна!», «Реутов Парк» и «Красный Кит», в Санкт-Петербурге – в ТЦ «Жемчужная плаза», «Атмосфера», «Европолис», «Рио», «Лето», «Питер РАДУГА», в Нижнем Новгороде – в ТРЦ «Седьмое небо» и ТЦ «Мега», в Казани – ТРК «Парк Хаус», в Твери – в «Торговом парке №1» и в Краснодаре – в ТЦ «Мега Адыгея-Кубань» и Мегамолле «Красная площадь».

Фотография предоставлена компанией.