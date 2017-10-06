Бренд Deichmann открывает второй магазин в Ростове-на-Дону

Открытие второго ростовского магазина Deichmann состоится 7 октября в ТРЦ «Золотой Вавилон», сообщает компания.

В новом магазине ростовчане смогут приобрести обувь от собственных линий Deichmann (Graceland, Catwalk, 5thAvenue) и всемирно известных марок Nike, Adidas, Puma, Fila и других.

Последнее яркое событие в истории бренда – выпуск эксклюзивной женской осенне-зимней коллекции «Вика Дайнеко для Deichmann», в которой отражены ключевые тенденции сезона: в ней представлены шнурованные ботильоны на высоком каблуке, актуальные ботфорты из замши черного и темно-синего цветов, теплые ботинки с меховой отделкой, которые можно увидеть в имиджевой кампании с Викой.

Помимо коллекции от Вики Дайнеко, в обоих ростовских магазинах Deichmann представлены модные линии обуви для девушек и женщин, мужская спортивная и классическая обувь, детские модели для разных возрастов, включая линейку Elefanten для самых маленьких, а также обувь повышенной комфортности для мужчин и женщин с удобной колодкой и акцентом на функциональность и даже практичная обувь для дома.

Сегодня сеть Deichmann – это 3800 магазинов в 24 странах мира. В Москве магазины сети расположены в ТЦ «Авиапарк», «Мега Белая Дача», «РИО» Севастопольский, «Гудзон», «Золотой Вавилон», «Весна!», «Реутов Парк» и «Красный Кит», в Санкт-Петербурге – в ТЦ «Жемчужная плаза», «Атмосфера», «Европолис», «Рио», «Лето», «Питер РАДУГА», в Нижнем Новгороде – в ТРЦ «Седьмое небо» и ТЦ «Мега», в Казани – ТРК «Парк Хаус», в Твери – в «Торговом парке №1» и в Краснодаре – в ТЦ «Мега Адыгея-Кубань» и Мегамолле «Красная площадь».

Фотография предоставлена компанией.