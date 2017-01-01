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Бренд Kalmanovich представил весенне-летнюю коллекцию 2018 года

21.11.2017  01:14

При создании новой коллекции Юлия Калманович обратилась к стилистике 80-х и 90-х годов, сообщает пресс-служба бренда.

В коллекции Kalmanovich сезона весна-лето 2018 дизайнер обыгрывает тему вырезов. Откровенные и сексуальные вырезы на платьях, открывающие спину, а также талию и плечи, создают правильный контраст силуэтов. Юбки-макси с боковыми разрезами сочетаются с топами на завязках.

В весенне-летнем сезоне дизайнер представляет невесомые платья и рубашки из белого батиста и кружева, льняные плащи oversize, жакеты, бра и широкие брюки с завышенной талией.

Яркими элементами новой коллекции стали платья с принтом в виде маленьких арбузов. Особое художественное настроение придают вещи с принтом в виде цветов, нарисованных масляными красками - юбки А-силуэта, кроп-топы, а также плащи с капюшоном.

Знаковая для Kalmanovich ткань с блестками в этот раз представлена в виде мини-юбок белого и черного цветов, расшитых матовыми пайетками.

Юлия Калманович – выпускница Лаборатории Вячеслава Зайцева. В 2006 году Юлия запустила свой бренд Kаlmanovich. Молодой бренд уже сумел создать совместную коллекцию зимней обуви с австралийской маркой EMU и выступить с показом pret-a-porter в Париже.

Фотографии предоставлены пресс-службой бренда.

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