При создании новой коллекции ювелирных украшений LeDiLe дизайнеры вдохновлялись замысловатыми узорами павловопосадских платков и шалей, сообщается в пресс-релизе компании.

Дизайн зажима для платка напоминает полотно раскрытой шали. Орнамент аксессуара навеян цветочными мотивами: «огурцами» и цветками лилий.

Рисунок зажима словно распадается на элементы, принимая форму самостоятельных украшений: женских запонок, чарма-подвески, сережек и колец. Украшения интересно сочетаются с павловопосадскими платками, создавая единый завершенный образ.

Одна из деталей запонок для женщин создана в виде «огурца» - одного из главных компонентов рисунка павловопосадского платка, а на застежке изображен цветок пышной лилии. В одном из вариантов изделие представлено с нанесением синей эмали.

Весьма необычное место выбрали дизайнеры для проведения съемок к лукбуку новой коллекции: заброшенную усадьбу на Севере-Западе столицы. Модель словно перенеслась в XIX столетие, иллюстрируя связь прошлого и будущего, преемственность поколений и актуальность традиций в наше время.

Российская ювелирная компания LeDiLe основана в 2012 году. Марка специализируется на создании чармов - тематических подвесок на браслет из стерлингового серебра. В ассортименте бренда более 1500 позиций и 30 дизайнерских коллекций, в том числе и в коллаборации с известными брендами, такими как L`Occitane, ORLY, цирком Никулина и Оренбургскими пуховыми платками.

Фотографии предоставлены компанией.