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Бренд LeDiLe презентовал коллаборацию с Павловопосадскими платками
10.04.2017 18:25
При создании новой коллекции ювелирных украшений LeDiLe дизайнеры вдохновлялись замысловатыми узорами павловопосадских платков и шалей, сообщается в пресс-релизе компании.
Дизайн зажима для платка напоминает полотно раскрытой шали. Орнамент аксессуара навеян цветочными мотивами: «огурцами» и цветками лилий.
Рисунок зажима словно распадается на элементы, принимая форму самостоятельных украшений: женских запонок, чарма-подвески, сережек и колец. Украшения интересно сочетаются с павловопосадскими платками, создавая единый завершенный образ.
Одна из деталей запонок для женщин создана в виде «огурца» - одного из главных компонентов рисунка павловопосадского платка, а на застежке изображен цветок пышной лилии. В одном из вариантов изделие представлено с нанесением синей эмали.
Весьма необычное место выбрали дизайнеры для проведения съемок к лукбуку новой коллекции: заброшенную усадьбу на Севере-Западе столицы. Модель словно перенеслась в XIX столетие, иллюстрируя связь прошлого и будущего, преемственность поколений и актуальность традиций в наше время.
Российская ювелирная компания LeDiLe основана в 2012 году. Марка специализируется на создании чармов - тематических подвесок на браслет из стерлингового серебра. В ассортименте бренда более 1500 позиций и 30 дизайнерских коллекций, в том числе и в коллаборации с известными брендами, такими как L`Occitane, ORLY, цирком Никулина и Оренбургскими пуховыми платками.
Фотографии предоставлены компанией.
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