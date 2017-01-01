|
|
Бренд Moshi выпустил рюкзак для фотографов
17.11.2017 23:02
Рюкзак Arcus от Moshi прошел проверку на прочность в Арктике, сообщается в пресс-релизе компании.
Рюкзак сшит из легких и прочных материалов, обработанных специальным составом, предохраняющим его и вещи внутри от непогоды. Благодаря съемному вкладышу для зеркальной камеры Arcus подходит любителям фотосессий на открытой местности и туристических фотопоходов. Кроме того, Arcus — полноразмерный 20-литровый рюкзак, в который поместится любой 15-дюймовый ноутбук.
Moshi выпустил короткометражный документальный ролик «Исследуя Арктику» с Алексом Хиббертом, известным путешественником и обладателем мирового рекорда за лыжную экспедицию по Арктике. В видео рассказывается о путешествии британца по Норвегии и об особенностях работы полярного исследователя и фотографа. Компанию Алексу в этом путешествии составил новый рюкзак от Moshi — Arcus.
Moshi разрабатывает аксессуары и гаджеты для тех, кто «не любит жертвовать стилем ради функциональности» с 2005 года. Офисы Moshi есть в Сан-Франциско, Тайбэе и Шанхае, а продукция бренда продается по всему миру.
Фотографии предоставлены компанией.
|© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте