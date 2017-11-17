Бренд Next представил новую имиджевую историю детской коллекции

История Love Me Tender посвящена обновленной детской линейке от британского бренда Next, сообщает компания.

В линейке представлены базовые вещи для новорожденных и детей до шести лет: плюшевые комбинезоны с ушками, вязаные ползунки с колпачками, как у эльфов, универсальная домашняя одежда, выполненная в спокойной минималистичной светло-синей гамме.

Компания Next начала свою деятельность в 1982 году. На сегодняшний день Next осуществляет доставку своей продукции в 72 страны по всему миру. В России интернет-магазин бренда работает с 2011 года.

Фотографии предоставлены компанией.