Коллаборация Pinko и Arzu Sabanci эксклюзивно представлена в бутике бренда в галереях «Времена года», сообщает pr-служба торгового центра.

Arzu Sabanci - влиятельная законодательница мод, основавшая в 2004 году компанию, которая занимается распространением люксовых брендов на рынке Турции.

Pinko — итальянский бренд, специализирующийся на производстве женской и детской одежды, обуви и аксессуаров. Основан в 1979 году супружеской парой Пьетро Негра и Кристиной Рубини в Фиденце. Бренд является частью компании CrisConf S.P.A.

Фотографии предоставлены компанией.