Помимо России покупать Swatch онлайн можно в 25 странах Европы, Америки и Азии, сообщает компания.

Структура сайта позволяет подобрать часы по различным критериям: цвет, функции, тип ремешка или браслета, а также по коллекциям — лидеры продаж, новинки, мужские, женские или детские часы.

Специально для покупателей интернет-магазина бренд предоставляет особые возможности: ранние поступления новинок или покупка моделей из прошлых коллекций. А некоторые модели и вовсе будут доступны эксклюзивно онлайн.

В будущем каждый посетитель сайта сможет изменить размер стальных браслетов, отправить часы в подарок вместе с открыткой, и самое интересное — собрать модель с собственным уникальным дизайном из коллекции Swatch X You.

Оплатить заказ можно онлайн или при получении, а доставка осуществляется по всей территории России. При возникновении вопросов покупатели всегда смогут обратиться в круглосуточную клиентскую службу.

Бренд Swatch был основан в Швейцарии в 1983 году. Принято считать, что название Swatch происходит от словосочетания Swiss Watch («Швейцарские часы»). Однако основатель бренда Николас Джордж Хайек утверждал, что название пошло от словосочетания Second Watch («Вторые часы»), то есть часы на каждый день, как доступный аксессуар, способный выразить индивидуальность его владельца.

Фотография предоставлена компанией.