Бренд спортивной одежды из Казахстана Zibroo во второй раз принял участие в выставке Sport Casual Moscow, где презентовал новые продуктовые линейки, новые пуховики.

«Мы занимаемся производством уже более 20 лет, у нас есть несколько направлений, в том числе и спортивная одежда, - рассказывает Елена Свечникова, владелец и генеральный директор компании ТОО «КазСПО», бренд Zibroo. - По спортивному направлению у нас есть b2b и b2c. По корпоративным клиентам мы уже достигли достаточно высоких точек: Олимпиада в Сочи, Азиада, Универсиада, мы одеваем сборную нашей казахстанской команды, экспортируем продукцию в Россию, это направление b2b. B2c - новое для нас направление, сейчас мы на первоначальном этапе, при этом готовим новые коллекции, едем в Милан на выставку White Milano, привлекаем зарубежных консультантов. Очень творческая работа. Будем надеяться, что с данной продукцией выйдем на российский рынок».

Елена Свечникова о производстве: «Наше производство находится в Алма-Ате, у нас очень сильная команда, сильное дизайнерское отделение, у нас даже есть своя школа, школа Zibroo. Мы занимаемся подготовкой кадров легкой промышленности прямо на производстве. Мы сами обучаем конструкторов, технологов, контроллеров ОТК, то есть достаточно большую работу по подготовке кадров мы проводим прямо на фабрике, решаем вопросы самостоятельно. У нас такое маленькое свое государство, где мы очень довольны и работаем».

Елена Свечникова об экономической обстановке: «Экономическая ситуация сложная, да, и в России, и в Казахстане. Но по оборотам нашей компании, рост 30% последние 7 лет это - стабильное явление. Как такового кризиса мы не ощутили! Потребность есть, планов громада, поэтому мы двигаемся, вводим новые продуктовые линейки, запустили пуховики, купили оборудование, выходы всегда есть! «Под лежачий камень воде не бежит» - тот, кто хочет, тот добьется. Поэтому мы твердо стоим на ногах».

Компания ТОО «КазСПО» основана в 1996 году с небольшого коммерческого предприятия, занимающегося реализацией товаров и готовой спецодежды. В 2003 году основатель и директор компании Елена Свечникова стала победителем конкурса «Лучшая женщина-предприниматель» Алма-Аты и Алматинской области. В 2009 году компания осваивает новое направление - производство спортивной одежды, а именно горнолыжной, для сноуборда, футболистам, боксерам и т.д. Регистрируется собственный бренд одежды Zibroo. В 2014 году костюмы Олимпийской сборной Казахстана от Zibroo вошли в список лучших на церемонии открытия Олимпийских игр «Сочи-2014» по версии портала Sports.ru.

Sport Casual Moscow – выставка-презентация спортивной, повседневной и мужской одежды, обуви и аксессуаров, а также туристического снаряжения формата b2b. Выставка проводится 2 раза в год.

Текст Ирины Щелкуновой, ИА «РИА Мода».

Фотография Натальи Бухониной, предоставлена организаторами выставки.