12.07.2017 23:03

На весну 2018 года запланировано открытие мультибрендового бутика Bosco Ceremony в столичном ТЦ «Петровский пассаж», пишут «Ведомости».

В ТЦ «Петровский пассаж» на Кузнецом мосту весной 2018 года может быть открыт новый мультибрендовый бутик Bosco Ceremony. В торговой точке будет предложена одежда для свадьбы и других торжественных событий таких марок, как Tony Ward, Marchesa, Rosa Clara, Badgley Mischka, Max Mara Bridal, Rene Caovilla, La Perla и др. Как отмечают представители компании, средний чек в бутике будет начинаться от 100 тыс. рублей.

Помимо одежды в магазине можно будет заказать организацию праздников, выбрать подарки, сделать макияж, прическу и др.Для этого будут подключены другие проекты группы – магазины цветов Bosco Fiori, косметики и парфюмерии Articoli, сервис индивидуального обслуживания Bosco Prive и отдел мероприятий.

Компания Bosco была основана в 2001 году. Bosco di Ciliegi объединяет более 100 монобрендовых магазинов одежды, обуви и аксессуаров (бренды Barbara Bui, D & G, Emporio Armani, Hugo Boss, Jean Pau lGaultier, Max Mara и другие). Магазины Bosco di Ciliegi расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге и Сочи.