06.04.2017 23:06

В рамках всероссийской недели охраны труда на выставке Sape 2017 «Чайковский текстиль» продемонстрирует производственные новинки, сообщает пресс-служба компании.

С 11 по 14 апреля компания «Чайковский текстиль» будет принимать участие во всероссийской неделе охраны труда в Сочи. Производитель представит новый ассортимент тканей для спецодежды на выставке Sape 2017.

«Чайковский текстиль» займет стенд № Е6 Главного медиацентра. Здесь же будут работать и отвечать на вопросы посетителей консультанты и представители коммерческого отдела компании.

«Чайковский текстиль» — ведущий российский производитель тканей для спецодежды и униформы. В структуру холдинга входят комбинат по производству тканей, швейное производство, филиальная сеть в 18 городах России и четырех городах стран СНГ, два сервисно-логистических центра. Общая численность сотрудников составляет 1,4 тыс. человек. Комбинат занимает территорию 52 га.