10.05.2017 20:00

На краевом совещании по охране труда группа «Чайковский текстиль» презентовала новые огнезащитные ткани, сообщает пресс-служба компании.

Краевое совещание по охране труда прошло в Перми 28 апреля. Группа компаний «Чайковский текстиль» приняла участие в обсуждениях, а также представила тематическую экспозицию. На стенде предприятия демонстрировались перспективные разработки для средств индивидуальной защиты. В частности - новинки в огнезащитных тканях для сварщиков и возможности нанесения камуфлированных рисунков на ткани для спецодежды.

В рамках совещания «Чайковская текстильная компания» была награждена как победитель конкурса на лучшую организацию работы по охране труда в Пермском крае в 2016 году. Предприятие заняло 1 место, в 6 отраслевой группе - «легкая промышленность и непроизводственная сфера».









«Чайковский текстиль» — ведущий российский производитель тканей для спецодежды и униформы. В структуру холдинга входят комбинат по производству тканей, швейное производство, филиальная сеть в 18 городах России и четырех городах стран СНГ, два сервисно-логистических центра. Общая численность сотрудников составляет 1,4 тыс. человек. Комбинат занимает территорию 52 га.

Фотографии с сайта компании.