09.02.2017 07:01

Власти Ивановской области и представители Чехии обсудили реализацию инвестпроекта по строительству комплекса по производству ПЭТФ текстильного назначения, говорится в сообщении обладминистрации.

Ивановскую область посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Чешской Республики в России Владимир Ремек. Он также провел встречу с губернатором региона Павлом Коньковым.





В ходе встречи, в частности, обсуждались поставки на комбинат вспомогательного оборудования, которое по контракту будет осуществлять компания Unistav Condtruction (Чешская Республика). Также компания будет осуществлять разработку рабочей документации, выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ. Кроме того, чешские банки участвуют в финансировании этого инвестиционного проекта.





Владимир Ремек отметил, что политическая ситуация внесла коррективы в сотрудничество двух стран, товарооборот сократился более чем на 30%. Однако даже в этих условиях чешские компании идут в Россию, есть примеры инвестиций в сфере сельскохозяйственного машиностроения, автомобилестроения. «С Ивановской областью наши компании тесно работали по поставке оборудования для текстильной отрасли. Курс на налаживание прямого сотрудничества с регионами России – это еще одна цель нашего визита», - подчеркнул посол.





Павел Коньков, в свою очередь, напомнил, что проект развивается, «высока вероятность того, что уже этим летом мы сможем «войти в землю». «Предварительный срок окончания работ – 2020 год. Уже к концу этого года начнет поступать оборудование из Германии. Субподрядчиком чешской компании выступит предприятие из Санкт-Петербурга, имеющее опыт возведения крупных объектов. Не сомневаюсь, что к работе будут привлечены и ивановские компании», - рассказал губернатор.





Как отмечают в обладминистрации, в рамках визита в регион представители посольства посетили город Вичуга, где будет идти строительство комбината синтетического волокна. Делегация также побывала на предприятии «Неотекс». Сегодня эта компания специализируется на производстве широкого ассортимента бытовых и технических тканей. Здесь планируется реализация ряда инвестиционных проектов, в том числе по расширению ассортиментного ряда. В перспективе предприятие «Неотекс» станет одним из потребителей продукции комбината синтетического волокна. Кроме того, чешская делегация посетила индустриальный парк «Родники».



