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Четвертый день Sochi Fashion Week: свадебная мода и total black на одном подиуме
21.10.2017 01:44
Организаторы Sochi Fashion Week подвели итоги четвертого дня сочинской Недели моды.
Первой свою коллекцию показала Alina Angelova – сочинский дизайнер свадебных и вечерних платьев. На подиуме были продемонстрированы нежные, кружевные, струящие платья.
Бренд Anna Denegina тоже представляла свадебные платья. Сама дизайнер говорит, что идея начать свое дело в этой сфере ей помогла собственная свадьба, она не могла найти красивого платья, все ей казалось одинаковым и неинтересным: «В голове я уже нарисовала свое идеальное платье и тогда же родилась мысль воплотить его в реальность».
Бренд 25 Modistes представил коллекцию модных пальто и парок самого разного кроя и характера. Манжеты многих моделей были декорированы мехом. Сами создатели признаются, что для них важно, чтобы клиент шел с уверенностью по улице и обращал на себя восторженные взгляды: «Главная наша идея – ваша особенность».
Хэдлайнером вечера стал бренд Olga Yakubowitch. Она представила коллекцию total black, стиль которой напоминает моду 60-х годов. Лицом бренда выступила известная журналистка и телеведущая Елена Летучая, которая открыла и закрыла показ бренда Olga Yakubowitch.
Фотографии Дмитрия Бабушкина, предоставлены организаторами.
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