11.08.2017 22:17

Комплекс строений чулочно-трикотажной фабрики «В.П. Керстен» в Санкт-Петербурге признан памятником регионального уровня, сообщает пресс-служба АУИПИК.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) выпустил распоряжение от 1 августа, касающееся фабрики «В.П. Керстен» в Санкт-Петербурге. Чулочно-трикотажное предприятие включено в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения.

Фабрика основана французским купцом Иваном Натусом в 1885 году, а в 1886 году перепродана Василию Керстену. В настоящее время носит название «Красное знамя». Специализируется на выпуске чулочно-трикотажных изделий. Имеет также производственную площадку в Выборге.