Датский производитель молодежной джинсовой одежды Blend представил в московском шоу-руме мужскую коллекцию сезона весна-лето 2017. Мероприятие посетила корреспондент ИА «РИА Мода» Ирина Щелкунова.

«В своей новой рекламной кампании бренд воплотил идею здорового образа жизни на открытом воздухе, создав одежду для молодых людей с активной жизненной позицией», - сообщают представители бренда.

В коллекцию вошли однотонные и двухцветные рубашки, футболки с тематическими принтами, легкие куртки и толстовки, шорты и брюки из тонкого хлопка, а также джинсы в популярном сегодня состаренном стиле. Цветовая гамма выдержана в классических цветах: белом, сером, черном, синем и оливковом, и дополнена яркими летними оттенками голубого, розового и светло-желтого. Дизайнеры скандинавского бренда вдохновлялись многими любимым расслабленным калифорнийским образом жизни. Так в футболках и толстовках появились ироничные принты в винтажном стиле, пальмами на берегу моря словно взяты со старых черно-белых фотографий.

Другая тема коллекции – городской сад. Мотивы сафари на куртках и футболках проявляются в виде камуфляжных узоров, изображений экзотической природы и животных. Появляются в коллекции и прохладные оттенки белого, синего и голубого, отражающие жизнь в современной гавани: окраска тканей, напоминающая ватерлинию, классическая морская полоска, будто выгоревшие на солнце футболки и шорты. Вся коллекция Blend пронизана атмосферой молодости, беззаботности и активного пляжного отдыха на солнечном тихоокеанском побережье.

Датский бренд Blend выпускает одежду класса smart-casual средней ценовой категории. Название с английского переводится как «смесь» и отражает любовь бренда к эклектике и смешению стилей. Blend основан крупнейшим производителем в Европе, компанией BTX Group. Как самостоятельный бренд Blend появился в 1993 году из одноименной новой коллекции.

Фотографии предоставлены pr-службой бренда.