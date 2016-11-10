Deichmann выпустил «морозостойкую» обувную линию для русской зимы

Бренд обуви и аксессуаров Deichmann презентовал линейку Highland Creek, в том числе морозостойкие модели с меховой отделкой и ботинки для трекинга, сообщается в пресс-релизе компании.

Высокие шнурованные ботинки из натуральной кожи или полусапожки из замши на устойчивом каблуке — все модели линии защищают от влаги и холодов благодаря запатентованной мембране DEI-tex, позаимствованной у профессиональной спортивной обуви.

Мужская коллекция получилась более спортивной. Высокие ботинки для трекинга помимо объемной подошвы из легкой термопластичной резины оснащены водоотталкивающей мембраной и внутренней стелькой из сеточного материала. В свою очередь, верхняя часть дополнена замшевыми и текстильными вставками, а также прострочкой ярких контрастных цветов.

Коллекция Highland Creek будет представлена во всех семнадцати российских магазинах Deichmann.

Сеть Deichmann — это 3700 магазинов в 24 странах мира. В Москве магазины сети расположены в ТЦ «Авиапарк», «Мега Белая дача», «Гудзон», «Золотой Вавилон», «Весна!», «Реутов парк», «Красный кит» и «Рио», в Санкт-Петербурге — в ТЦ «Жемчужная плаза», «Атмосфера», «Европолис», «Рио», «Лето», «Питер Радуга», в Казани — в ТРК «Парк Хаус», в Нижнем Новгороде — в ТРЦ «Седьмое небо» и ТЦ «Мега», в Твери — в «Торговом парке № 1».

Фотография предоставлена компанией.