10.11.2017 07:02

Делегация Ивановской области приняла участие в Международном форуме моды, который проходит в Санкт-Петербурге под патронажем Минпромторга.

В составе делегации, отмечается в сообщении обладминистрации, были врио директора департамента экономического развития и торговли области Александр Лодышкин, руководители таких предприятий, как «Шуйские ситцы», «ТДЛ Текстиль», «Протекс», объединение «Специальный текстиль», «Миртекс», «Мануфактура Балина».

На форуме участникам отрасли была представлена обновленная Стратегия развития легкой промышленности в РФ на период до 2025 года. Обсуждались также ключевые вопросы функционирования и повышения инвестиционной привлекательности легкой промышленности в ближайшие несколько лет. В числе основных направлений стратегии - обеспеченность отрасли сырьем.

Напомним, что Международный форум моды в Санкт-Петербурге впервые прошел в Центре дизайна Artplay SPb. Форум состоялся под патронатом Министерства промышленности и торговли РФ и правительства Санкт-Петербурга. Масштабное инновационное мероприятие собрало лидеров индустрии моды, производственников, дизайнеров, популярных спикеров и звезд в рамках насыщенной программы.

Все материалы Международного форума моды здесь.