25.01.2017 06:44

«Детский мир» подвел итоги реализации благотворительного проекта «Операция «Игрушки» за 2016 год, говорится в сообщении ритейлера. В общей сложности в рамках проекта были открыты 79 игровых комнат в 30 медицинских и социальных учреждениях России.

В частности, новые игровые появились в 18 городах страны: Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Барнауле, Владикавказе, Гатчине, Грозном, Ижевске, Костроме, Ростове-на-Дону, Самаре, Смоленске, Сызрани, Таганроге, Тольятти и в трех селах республики Алтай - Чемале, Кош-ГК «Детский мир» открыла 174 комнаты в десятках городах страны.

«Наша цель – создать детям комфортные условия для досуга в больнице и тем самым ускорить процесс выздоровления. «Детский мир» не только передает игрушки, украшает помещения, но и при необходимости делает ремонт, приобретает мебель и даже медицинское оборудование. В 2017 году «Детский мир» продолжит реализацию проекта по открытию детских комнат», - рассказала Надежда Киселева, начальник управления по внешним и внутренним коммуникациям ГК «Детский мир».