17.10.2017 07:08

ГК «Детский мир» приняла решение выйти на рынок Бердска в Новосибирской области – там был открыт первый магазин сети, говорится в сообщении ритейлера.

«В последние годы население Бердска продолжает расти, при этом его жители нуждаются в качественных детских товарах по доступным ценам. Благодаря открытию супермаркета «Детский мир» бердчане смогут приобретать все необходимое для своих детей в своем городе, не совершая поездки в Новосибирск», - объяснила решение Надежда Киселева, начальник управления по внешним и внутренним коммуникациям ГК «Детский мир».

Первый магазин розничной сети «Детский мир» в Бердске работает в торговом центре ГК»Детский мир» – российский оператор розничной торговли детскими товарами. Группа объединяет национальную розничную сеть магазинов «Детский мир», сеть магазинов ELC, интернет-магазины «Детский мир» и ELC. По данным на 30 июня 2017 года сеть магазинов «Детский мир» представлена 488 магазинами в России и Казахстане, расположенными в 173 городах России и 8 городах Казахстана, сеть «ELC» представлена 40 магазинами в России. Совокупная торговая площадь магазинов группы – 604 тыс. кв.