25.07.2017 07:17

По итогам фестиваля «Плес на Волге. Льняная палитра» в Ивановской области главная награда «Серебряный феникс» досталась вологодскому модельеру Александру Фомичеву за коллекцию «Миру мир» (фирма «Волтри»).

Вторую статуэтку получила итальянский дизайнер Луиза Маринуччи за свою коллекцию под названием «Итальянский взгляд на Вологодский лен».

Как сообщает «Онлайн Вологда», главной темой фестиваля в этом году стал «Национальный стиль в современном костюме». И именно в этой теме вологодские коллекции с акцентами льна и кружева оказались очень сильны.

XII Российский фестиваль моды «Плес на Волге. Льняная палитра» проходил в Ивановской области. На фестивале были представлены 43 коллекции из городов России, Белоруссии. Оценивал работы народный художник России Вячеслав Зайцев.