21.04.2017 15:07

Победитель городского электронного аукциона создаст дизайн волонтерской формы для Кубка конфедераций FIFA-2017 и Чемпионата мира по футболу-2018, сообщает пресс-служба департамента Москвы по конкурентной политике.

На разработку дизайна, изготовление формы для волонтеров и обеспечение работы центра выдачи экипировки к Кубку конфедераций FIFA-2017 и Чемпионату мира по футболу-2018 объявлен городской электронный аукцион. Его организатором выступает департамент Москвы по конкурентной политике. Стартовая стоимость контракта составляет 120 млн рублей.

Победитель должен создать не менее четырех вариантов дизайна экипировки для обоих мероприятий. Всего будет изготовлено 8,2 тыс. комплектов формы.

В волонтерский набор для Кубка конфедераций входит ветрозащитная куртка, две футболки-поло, брюки-шорты, кепка, сумка, значок и упаковочная сумка. А в комплект волонтера Чемпионата мира-2018 добавлены еще и кроссовки.

Размерный ряд представлен линейкой от XS до 4XL, преобладают при этом размеры S и M.

Заявки на участие в аукционе можно подать до 2 мая. Аукцион пройдет 10 мая 2017 года.