Итальянская компания Betty Blue SpA, владеющая и управляющая модным брендом Elisabetta Franchi, заявила о смене владельца к концу 2017 года.

Элизабетта Франки получит 100 % акций своей компании, часть которых почти четыре года принадлежала фонду прямых инвестиций Trilantic Capital Partners. Сама же компания была основана в 1998 итальянским предпринимателем, который сумел успешно зарекомендовать бренд в fashion индустрии.

Благодаря плодотворному сотрудничеству, за время партнерства Элизабетта Франки и фонд Trilantic добились серьезных успехов в международном развитии бренда, грамотно используя возможности, предлагаемые рынком эксклюзивной продукции Made in Italy.

«Для нашего фонда инвестирование в Betty Blue S.p.A. оказалось великолепным опытом, как с точки зрения результативности, так и в профессиональном отношении», - комментирует Витторио Пиньятти Морано, президент и совладелец фонда Trilantic Europe.

Бренд Elisabetta Franchi появился в 1998 году, когда его основательница г-жа Франки создала на месте своего ателье компанию Betty Blue SpA. Первая коллекция Elisabetta Franchi сразу завоевала успех публики. Сегодня одежду Elisabetta Franchi выбирают Гвен Стефани, Джиджи Хадид, Карли Клосс, Линдси Лохан, Селин Дион, Игги Азалия, Каролина Куркова и Аврил Лавин.

Фотография предоставлена компанией.