28.04.2017 22:43

Чистая прибыль белорусской компании «8 марта» в 2016 году составила 96 тыс. белорусских рублей, сообщает пресс-служба организации.

Гомельская компания «8 марта», занимающаяся производством трикотажной одежды, отчиталась о прибылях и убытках за 2016 год. Выручка предприятия за указанный период составила 31,66 млн белорусских руб., а годом ранее – 25,53 млн белорусских руб. Валовая прибыль компании достигла показателя 7,58 млн белорусских руб., что на 1,31 млн белорусских руб. выше данных за 2015 год.

Чистая прибыль организации оказалась на уровне 96 тыс. белорусских руб. В отчете за 2015 финансовый год отражены убытки в размере 23 тыс. белорусских рублей.

Фабрика «8 марта» ведет свою историю с 1926 года. Компания расположена в Гомеле. Ежегодно предприятие разрабатывает и выпускает 400 моделей трикотажных изделий и 70 моделей чулочно-носочной группы.