19.04.2017 23:02

В рамках творческого вечера «Шаркан Жыт» компания «Шаркан-трикотаж» провела презентацию коллекции в этническом стиле «Любава», сообщает пресс-служба компании.

В субботу, 15 апреля, в удмуртской государственной филармонии в Ижевске была представлена концертная программа «Шаркан Жыт». Участие в событии приняла фабрика «Шаркан-трикотаж». Производитель продемонстрировал этно-коллекцию «Любава». Кроме того, в фойе филармонии была организована выставка-продажа изделий компании, где посетители могли приобрести изделия из трикотажа и сувенирную продукцию.









Компания «Шаркан-трикотаж» — производитель женского трикотажа. Продукция шарканской фабрики реализуется более чем в 60 регионах России и за рубежом. В составе изделий — натуральные волокна хлопка, вискозы, льна. Ассортимент представлен широким модельным, а также размерным рядом джемперов, жилетов, кардиганов, жакетов, костюмов, платьев, сарафанов, юбок, блузок, туник. Ведется работа над созданием коллекций мужской одежды и одежды для активного отдыха.

Фотография с сайта компании.