18.04.2017 06:54

Властями Ивановской области в Фонд развития моногородов направлена заявка на софинансирование расходов на строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры, необходимых для реализации проектов в моногороде Вичуга.

Как говорится в сообщении обладминистрации, данную информацию озвучила заместитель председателя правительства региона Светлана Давлетова. По ее данным, финансирование в объеме более 440 млн рублей запрашивается на строительство инженерных сетей и сооружений, подъездных дорог. Изучением заявки в настоящее время занимаются эксперты Фонда развития моногородов.





Индустриальный парк «Вичуга» рассчитан на порядка 60 резидентов, при этом якорным должен стать комбинат по производству полиэтилентерефталата текстильного назначения. Само строительство комплекса начнется в 2017 году, выход на проектную мощность запланирован на 2020 год. Общий объем инвестиций составит свыше 25 млрд рублей. Реализация проекта замкнет производственно-технологическую цепочку внутри региона и откроет возможности как для обеспечения сырьем уже существующих производств – компаний «Протекс», «УльтраСтаб», «Неотекс», так и для запуска новых производств по переработке ПЭТФ.