Fort Group анонсировала открытия ноября

Сразу десять новых брендов пополнят пул операторов ТРК Fort Group в ноябре, сообщает компания.

По итогам трех кварталов 2017 года ТРК Fort Group сохраняют минимальную вакансию – в среднем по портфелю на уровне 0,1%. Большинство новых открытий проводятся в рамках реброкериджа и ротации операторов с учетом новых тенденций на рынке и изменений покупательского спроса.

«Одна из ключевых задач, стоящих перед нами, - сохранение стабильно высокого трафика, удержание лояльной аудитории и привлечение новых посетителей в ТРК. Следовательно, наше предложение должно соответствовать пожеланиям и удовлетворять потребности покупателей – комментирует Дарья Сизых, заместитель коммерческого директора Fort Group. – Мы мониторим появление на рынке новых брендов, оцениваем их стратегии развития, предлагаем интересные варианты размещения в наших ТРК. Параллельно работаем с существующими партнерами, в том числе в части расширения их присутствия в комплексе, изменения формата и обновления представленных магазинов».

ТРК «Европолис» подготовил несколько открытий - торговую галерею комплекса усилят ювелирные марки:специализирующаяся на нежных украшениях для женщин The Moment Jewelry и Just Brands, представляющий часы, кольца, браслеты и другие аксессуары для мужчин и женщин от известных мировых брендов. 7 ноября в комплексе открылся корнер флорентийского бренда авторских украшений Alcozer&J.

В ТРК «5 Озер» пришел популярный бренд – Oodji. На площади более 800 кв. метров разместится весь ассортимент женских и мужских коллекций бренда.

ТРК «Лондон Молл» открыт магазин Tribuna. Компания «Трибуна» сегодня – крупнейшее в России швейное предприятие по производству корсетных изделий и купальников больших размеров. В новом магазине будут представлены все линейки продукции известного отечественного производителя. Также на третьем этаже открыт салон красоты Beauty Bar. А на конец ноября запланировано открытие детского футбольного центра Estadio площадью 350 кв.м.

В преддверии новогодних праздников ТРК «Родео Драйв» порадует родителей новым магазином игрушек ZoopaToys.

А в ТК «Французский бульвар» можно будет отведать или заказать с собой Macaronika – от детских с изображениями сказочных персонажей, супергероев, мишек, звездочек и других забавных фигурок до самых экзотических.

ТРК «Академ-Парк» открытием ресторана Grill Republic завершает обновление фудкорта. Весной в обновленном формате был представлен ресторан «Теремок», а до конца года будет завершено расширение и обновление ресторана Chili Pizza.

Компания Fort Group – один из лидеров рынка торговой недвижимости Санкт-Петербурга. Сегодня в портфеле Fort Group – 10 объектов торговой недвижимости общей площадью более полумиллиона кв м, элитный жилой дом, бизнес-центр класса А.

Фотография предоставлена компанией.