Юбилейный магазин Kiabi общей площадью 1732 кв. метров открылся 14 октября в Воронеже, сообщается в пресс-релизе компании.

Магазин в Воронеже, также как и другие магазины бренда, оформлен в соответствии с новой концепцией Kiabi Free, главная цель которой предоставить всем потребителям шопинг совершенно нового уровня. Торговая площадь всех магазинов Kiabi составляет не менее 1500 кв. метров, в каждом из них пространство разделено на разные зоны: женская и мужская одежда и обувь, одежда для малышей, подростков, будущих мам, а также линейки plus size, спортивная коллекция, отдел нижнего белья и домашней одежды.

Генеральный директор Kiabi Беранжер Убнер прокомментировала: «Мы очень гордимся тем, что это уже двадцатый магазин Kiabi на территории России. Этим наши планы по расширению сети не ограничиваются, в этом году мы планируем открыть еще один магазин в Воронеже и в Казани. Каждый из них будет соответствовать нашей новой концепции, главная цель которой создать уникальную атмосферу для шопинга всей семьей».

Бренд Kiabi был создан Патриком Мюллье в 1978 году на севере Франции. Сегодня Kiabi – это 500 магазинов и €1,8 млрд годового оборота (по данным за 2016 год). Коллекции бренда создаются в городе Эм (Hem). На российский рынок компания вышла в 2008 году, и сегодня насчитывает 20 магазинов в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Уфе, Екатеринбурге, Тольятти Воронеже и Краснодаре, а также интернет-магазин www.kiabi.ru, предлагающий доставку по всей стране.

Фотография предоставлена компанией.