Открытие первого магазина Quiksilver в Красноярске состоится в ТРЦ «Планета» в конце августа, сообщает компания.

Quiksilver в «Планете» площадью 162 кв. м. станет седьмым магазином сети, которую развивает ГК Perfekt в Новосибирске, Екатеринбурге и Красноярске.

«Мы рады представить Красноярску известную австралийскую марку Quiksilver и предложить качественную, технологичную и красивую экипировку, а также одежду и обувь для активной повседневной жизни! Мы видим большой потенциал для развития культуры экстремального спорта в городе и надеемся, что горожане оценят и полюбят Quiksilver!» - комментирует руководитель направления Татьяна Чусовитина.

В магазине традиционно будет представлен разнообразный ассортимент одежды, обуви и аксессуаров от мировых брендов Quiksilver, Roxy и DC для активных людей.

Бренд Quiksilver основан в 1970 году и является лидирующим производителем обуви, одежды и аксессуаров для сноубординга, скейтбординга, серфинга и активного образа жизни. В создании своих коллекций бренд черпает вдохновение в наследии борд-культуры. В магазинах помимо Quiksilver представлены бренды Roxy и DC. Quiksilver представлен и имеет поклонников более чем в 115 странах мира. В России бренд открыл уже более 60 магазинов.

Фотография предоставлена компанией.