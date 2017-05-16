ГК Perfekt открыла магазин Quiksilver в Екатеринбурге

Техническое открытие первого магазина Quiksilver в городе состоялось 16 мая в СТЦ «Мега Екатеринбург», сообщается в пресс-релизе компании.

Quiksilver в Екатеринбурге стал пятым магазином сети, открытым ГК Perfekt. Четыре монобрендовых магазина сети представлены в Новосибирске в ключевых торговых центрах города.

«Quiksilver – это один из ведущих в мире lifestyle-брендов в категории сноуборд, скейт, серф. Экшн-спорт у нас в крови! Мы уверены, что бренд найдет своих поклонников в Екатеринбурге, а мы обещаем всячески поддерживать комьюнити активных людей! Мы проводим тренировки Go Longboard, Go Snowboard, где каждый может научиться азам катания на доске, а также поддерживаем мероприятия, продвигающие экстремальный спорт в городах нашего присутствия!» - комментирует руководитель направления Татьяна Чусовитина.

В магазине представлен разнообразный ассортимент одежды, обуви и аксессуаров от мировых брендов Quiksilver, Roxy и DC для активных людей, кому «близок дух свободы, экстрима и молодости».

Праздник в честь официального открытия состоится 20 мая в субботу в 14:00.

Бренд Quiksilver основан в 1970 году и является лидирующим производителем обуви, одежды и аксессуаров для сноубординга, скейтбординга, серфинга и активного образа жизни. В создании своих коллекций бренд черпает вдохновение в наследии борд-культуры. В магазинах помимо Quiksilver представлены бренды Roxy и DC. Quiksilver представлен и имеет поклонников более чем в 115 странах мира. В России бренд открыл уже более 60 магазинов.

Фотография предоставлена компанией.