14.02.2017 07:03

Председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков на встрече с президентом Владимиром Путиным обсудил ход строительства комбината синтетического волокна в Ивановской области, назвав его одним из наиболее важных проектов банка.

Как напоминают в администрации региона, проект строительства в Ивановской области комбината синтетического волокна 21 декабря 2016 года был одобрен Наблюдательным советом ВЭБ. Комбинат строят в моногороде Вичуга, где будет создано производство полиэфирного волокна мощностью 175 тыс. тонн в год, а также текстильного ПЭТФ-гранулята мощностью 30 тыс. тонн в год.





«В России не было такого завода, большая инвестиция – 500 млн долларов. Это достаточно большое новое производство. Тем более для такого региона как Иваново это является, наверное, крупнейшим заводом», - подчеркнул глава Внешэкономбанка. Он также отметил, что в конце декабря прошлого года принята новая стратегия банка, которая определила фокус на поддержку таких отраслей как экспорт, инфраструктура, инновации, поддержка НТИ и новых технологий, новых технологических производств. Он добавил, что в прошлом году банком были профинансированы проекты на сумму порядка 100 млрд рублей.





Высшее руководство страны уделяет особое внимание этому проекту. И то, что в рамках встречи с Президентом России глава ВЭБ обозначил проект в числе крупнейших, - еще раз подтверждает стратегическую важность строительства комбината не только для ивановского региона, но и для российской промышленности в целом, прокомментировал встречу губернатор области Павел Коньков.



