Компания «Иль де Ботэ» и логистический оператор рынка e-commerce PickPoint объявили об открытии канала доставки селективной косметики и парфюмерии через постаматы, сообщает пресс-служба PickPoint.

Выбирая Pick Point, покупатели «Иль де Ботэ» получили возможность производить оплату онлайн-заказов наличными или банковскими картами в постаматах, а также наличными средствами в пунктах выдачи заказов или картой на сайте PickPoint.

«Постаматы PickPoint локализованы в помещениях с соблюдением требований по температурному режиму и безопасности для получателей. Поэтому они отлично подходят для доставки косметики и парфюмерии. К тому же, это самый современный способ получения онлайн-заказов, который все чаще и чаще выбирают покупатели. Мы рассчитываем, чтонаше сотрудничество привлечет новых покупателей и доля PickPoint в общем объеме доставок составитне менее 30%», - комментируетИгорь Тарасенко, Директор по электронной коммерции «Иль де Ботэ».

«Иль де Ботэ» один из лидеров в торговле селективной косметикой и парфюмерией. Мы рады предложить пользователям постаматов интернет-магазин этого бренда, поскольку он гарантирует качество товара и хороший клиентский сервис», - говорит CEO PickPoint Надежда Романова.

«Иль де Ботэ» входит в состав компании Sephora (группа LVMH) и занимает лидирующие позиции на рынке парфюмерно-косметической продукции в России уже более 10 лет. В настоящее время сеть насчитывает 136 магазинов по всей России, в числе которых online-магазин, доставляющий товары в любую точку нашей страны.

Сеть PickPoint включает в себя около 2700 постаматов (автоматических посылочных терминалов) и пунктов выдачи покупок в более чем 520 городах России. К сети PickPoint подключено порядка 5,5 тысяч онлайн-ритейлеров. Пользовательская база PickPoint насчитывает 4,4 млн человек.