10.02.2017 23:57

Концерн, объединяющий 97 организаций легкой промышленности Белоруссии, отмечает 25-летие, сообщает пресс-служба компании.

Образованный в 1992 году концерн «Беллегпром» отмечает 25 лет с момента основания. Сейчас он объединяет 97 организаций, из них — 76 промышленные предприятия.

Концерн является государственным и организован на базе министерства легкой промышленности Белорусской ССР. Он подчиняется совету министров Республики Белоруссия.

Предприятия «Беллегпром» производят 60% от общего объема товаров легкой промышленности Белоруссии и 21% общего объема производства непродовольственных товаров. Продукция поставляется в 56 стран мира под 43 торговыми знаками, марками и брендами. В изготовлении товаров концерна задействовано около 50 тыс. человек.

Последние несколько лет на ведущих предприятиях концерна «Беллегпром» проходит широкомасштабная модернизация и техническое перевооружение производства. За это время износ активной части оборудования снизился с 63,4% в 2010 году до 40% на конец 2016 года.

Отмечается также, что концерн «Беллегпром» определен ответственным за сотрудничество с Тульской, Ивановской и Оренбургской областью в России.