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Юбилейный сезон «Белтекслегпром» пройдет в новом павильоне
21.02.2017 17:35
40-ая юбилейная выставка «Белтекслегпром. Весна – 2017» состоится 29-31 марта в павильоне НВЦ «БелЭкспо» по проспекту Победителей, 14, сообщают организаторы.
Семинары и тренинги в рамках деловой программы выставки пройдут в современном конференц-зале, где каждый участник сможет задать спикерам все интересующие его вопросы.
«Белтекслегпром» − крупнейшая площадка для работы и делового общения зарубежных и белорусских производителей и поставщиков. Главная цель выставки − дать каждому участнику возможность продемонстрировать свой потенциал, стимулируя сбыт продукции, а также создать комфортные условия для презентации товаров и услуг, заключения договоров и приобретения полезных контактов.
Фотография предоставлена организаторами.
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