40-ая юбилейная выставка «Белтекслегпром. Весна – 2017» состоится 29-31 марта в павильоне НВЦ «БелЭкспо» по проспекту Победителей, 14, сообщают организаторы.

Семинары и тренинги в рамках деловой программы выставки пройдут в современном конференц-зале, где каждый участник сможет задать спикерам все интересующие его вопросы.

«Белтекслегпром» − крупнейшая площадка для работы и делового общения зарубежных и белорусских производителей и поставщиков. Главная цель выставки − дать каждому участнику возможность продемонстрировать свой потенциал, стимулируя сбыт продукции, а также создать комфортные условия для презентации товаров и услуг, заключения договоров и приобретения полезных контактов.

Фотография предоставлена организаторами.